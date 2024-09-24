https://ria.ru/20240924/belgorod-1974386049.html

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области - РИА Новости, 24.09.2024

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 35 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:40

2024-09-24T11:40

2024-09-24T11:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

архангельское

украина

вячеслав гладков

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 35 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 23 сентября атакам со стороны Украины подверглись 31 населенный пункт. Украинскими войсками было выпущено 129 снарядов. Погибли три мирных жителя, в том числе 15-летняя девочка. Тяжелые ранения получили 4 человека, включая двоих детей. За отчетный день различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 5 частных домовладениях, четырех автомобилях, комбайне, соцобъекте, котельной, объекте связи, производственном здании, а также повреждено игровое оборудование на детской площадке. "В Валуйском муниципальном округе сёла Борки и Новопетровка атакованы с помощью 4 БПЛА… В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущены 8 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 5 беспилотников… В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 6 БПЛА, 4 из которых сбиты, и совершены 8 обстрелов, в ходе которых выпущено 47 боеприпасов", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов атакованы с помощью 39 боеприпасов и 6 беспилотников. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 4 беспилотника. Как подчеркнул губернатор, над Ракитянским районом система ПВО сбила одну воздушную цель. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Вознесеновка, Кошлаково, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущено 34 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА, один из которых сбит. Три мирных жителя - двое взрослых и 15-летняя девочка - погибли в результате обстрела в селе Архангельское. Четверо мирных жителей, в том числе два ребёнка, получили ранения", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

белгородская область

архангельское

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, архангельское, украина, вячеслав гладков, сво