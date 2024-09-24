https://ria.ru/20240924/bayden-1974508479.html

В США заявили, что не видят "заинтересованности Путина" в диалоге по ДСНВ

В США заявили, что не видят "заинтересованности Путина" в диалоге по ДСНВ - РИА Новости, 24.09.2024

В США заявили, что не видят "заинтересованности Путина" в диалоге по ДСНВ

Администрация президента США Джо Байдена не считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:09

2024-09-24T22:09

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Не похоже, что он заинтересован", - сказал он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Кирби добавил, что Вашингтон чётко донёс до Москвы свою позицию относительно готовности в возобновлении переговоров по ДСНВ.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал РИА Новости, что Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно страшного нет.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

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