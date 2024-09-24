В США заявили, что не видят "заинтересованности Путина" в диалоге по ДСНВ
Белый дом: США не видят "заинтересованности Путина" в диалоге по ДСНВ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Не похоже, что он заинтересован", - сказал он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Кирби добавил, что Вашингтон чётко донёс до Москвы свою позицию относительно готовности в возобновлении переговоров по ДСНВ.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал РИА Новости, что Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на взаимоприемлемых условиях.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно страшного нет.
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией
22 августа, 19:59