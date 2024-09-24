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Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/bayden-1974505672.html
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России
Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:40
2024-09-24T21:40
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
джон кирби
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским вооружением вглубь России, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено", - сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.Помимо этого, как отметил представитель американской администрации, Байден в день встречи с Зеленским намерен объявить о новых шагах по оказанию военной поддержки Украине. По словам Кирби, Байден "привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974466664.html
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россия, в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, джон кирби, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джон Кирби, ООН, НАТО
Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары вглубь России

Байден обсудит с Зеленским возможное снятии запрета на удары ВСУ вглубь России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским вооружением вглубь России, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено", - сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Вчера, 17:20
Помимо этого, как отметил представитель американской администрации, Байден в день встречи с Зеленским намерен объявить о новых шагах по оказанию военной поддержки Украине. По словам Кирби, Байден "привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденДжон КирбиООННАТО
 
 
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