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Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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20:50 24.09.2024 (обновлено: 20:59 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/bayden-1974503814.html
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН
Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:50
2024-09-24T20:59
в мире
сша
израиль
нью-йорк (город)
биньямин нетаньяху
джо байден
джон кирби
оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Президент не планирует встречаться с премьер-министром Нетаньяху на полях Генассамблеи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке штаб-квартиры ООН.Американский чиновник также выразил уверенность в том, что попытки добиться прекращения огня на Ближнем Востоке по-прежнему имеют шанс на успех, несмотря на новый виток эскалации в конфликте между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
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в мире, сша, израиль, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, джо байден, джон кирби, оон, генеральная ассамблея оон, хезболла
В мире, США, Израиль, Нью-Йорк (город), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Джон Кирби, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Хезболла
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН

Белый дом: Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент не планирует встречаться с премьер-министром Нетаньяху на полях Генассамблеи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке штаб-квартиры ООН.
Американский чиновник также выразил уверенность в том, что попытки добиться прекращения огня на Ближнем Востоке по-прежнему имеют шанс на успех, несмотря на новый виток эскалации в конфликте между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН
Вчера, 18:46
 
В миреСШАИзраильНью-Йорк (город)Биньямин НетаньяхуДжо БайденДжон КирбиООНГенеральная Ассамблея ООНХезболла
 
 
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