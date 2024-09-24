https://ria.ru/20240924/bayden-1974503814.html

Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН

Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН

Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:50

2024-09-24T20:50

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Президент не планирует встречаться с премьер-министром Нетаньяху на полях Генассамблеи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке штаб-квартиры ООН.Американский чиновник также выразил уверенность в том, что попытки добиться прекращения огня на Ближнем Востоке по-прежнему имеют шанс на успех, несмотря на новый виток эскалации в конфликте между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html

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