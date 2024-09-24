https://ria.ru/20240924/bayden-1974503814.html
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН
Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:50
2024-09-24T20:50
2024-09-24T20:59
в мире
сша
израиль
нью-йорк (город)
биньямин нетаньяху
джо байден
джон кирби
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974475167_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_b582bf7a2e2a90d1d423c5f46feeb73a.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует проводить контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Президент не планирует встречаться с премьер-министром Нетаньяху на полях Генассамблеи", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке штаб-квартиры ООН.Американский чиновник также выразил уверенность в том, что попытки добиться прекращения огня на Ближнем Востоке по-прежнему имеют шанс на успех, несмотря на новый виток эскалации в конфликте между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html
сша
израиль
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974475167_337:0:3037:2025_1920x0_80_0_0_48dc536bab7a911e0f84bb217b14582e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, джо байден, джон кирби, оон, генеральная ассамблея оон, хезболла
В мире, США, Израиль, Нью-Йорк (город), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Джон Кирби, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Хезболла
Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Нетаньяху на полях ГА ООН