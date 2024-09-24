https://ria.ru/20240924/bayden-1974481051.html

Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к войне с Россией

Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к войне с Россией - РИА Новости, 24.09.2024

Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к войне с Россией

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с Россией на фоне возможного одобрения Вашингтоном... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:17

2024-09-24T18:17

2024-09-24T18:23

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с Россией на фоне возможного одобрения Вашингтоном использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ.Во вторник американский лидер прибыл в штаб-квартиру Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где планирует выступить с последним в рамках своего президентского срока обращением к членам ООН.При этом Байден, заходя на площадку Генассамблеи, отказался отвечать на вопрос корреспондента агентства о том, готовы ли США к возможной войне с Россией, молча проследовав в сторону зала заседаний.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/bayden-1974470220.html

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