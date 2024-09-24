Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к войне с Россией
Байден не стал отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с Россией
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ответил на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с Россией на фоне возможного одобрения Вашингтоном использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ.
Во вторник американский лидер прибыл в штаб-квартиру Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где планирует выступить с последним в рамках своего президентского срока обращением к членам ООН.
При этом Байден, заходя на площадку Генассамблеи, отказался отвечать на вопрос корреспондента агентства о том, готовы ли США к возможной войне с Россией, молча проследовав в сторону зала заседаний.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.