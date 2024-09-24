https://ria.ru/20240924/bayden-1974479459.html

Байден прокомментировал свое решение не баллотироваться на второй срок

Байден прокомментировал свое решение не баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 24.09.2024

Байден прокомментировал свое решение не баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден назвал трудным решение об отказе от борьбы за второй срок на посту. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:10

2024-09-24T18:10

2024-09-24T18:10

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джо байден

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал трудным решение об отказе от борьбы за второй срок на посту. "Я сделал сохранение демократии центральной целью моего президентства. Этим летом я должен был решить, претендовать ли на второй срок в качестве президента. Это было сложное решение, работать президентом - высшая честь моей жизни. Столько всего я хотел бы сделать. Но сколько бы я ни любил работу, я люблю страну больше", - сказал Байден в обращении к Генеральной Ассамблее ООН. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом однопартийцы стали призывать его отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший пост.

https://ria.ru/20240924/bayden-1974472205.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, оон