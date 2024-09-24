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США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден - РИА Новости, 24.09.2024
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17:33 24.09.2024 (обновлено: 17:49 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/bayden-1974470220.html
США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден
США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден - РИА Новости, 24.09.2024
США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден
Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления "справедливого и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:33
2024-09-24T17:49
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
украина
нью-йорк (город)
джо байден
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления "справедливого и долгосрочного мира"."Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира", - сказал Байден, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.В ходе своего выступления хозяин Белого дома как минимум несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине. Также Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы стремилось к "развалу НАТО", который "удалось предотвратить". Доказательств в поддержку своих тезисов президент США не привел.Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, украина, нью-йорк (город), джо байден, нато
В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Украина, Нью-Йорк (город), Джо Байден, НАТО
США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден

Байден на ГА ООН заявил, что США не прекратят поддерживать Украину

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления "справедливого и долгосрочного мира".
"Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира", - сказал Байден, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.
В ходе своего выступления хозяин Белого дома как минимум несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине. Также Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы стремилось к "развалу НАТО", который "удалось предотвратить". Доказательств в поддержку своих тезисов президент США не привел.
Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Украине
14 сентября, 03:54
 
В миреСШАООНГенеральная Ассамблея ООНУкраинаНью-Йорк (город)Джо БайденНАТО
 
 
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