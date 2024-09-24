https://ria.ru/20240924/bayden-1974470220.html

США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден

США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден - РИА Новости, 24.09.2024

США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден

Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления "справедливого и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:33

2024-09-24T17:33

2024-09-24T17:49

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления "справедливого и долгосрочного мира"."Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира", - сказал Байден, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.В ходе своего выступления хозяин Белого дома как минимум несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине. Также Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы стремилось к "развалу НАТО", который "удалось предотвратить". Доказательств в поддержку своих тезисов президент США не привел.Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972642150.html

сша

украина

нью-йорк (город)

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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, украина, нью-йорк (город), джо байден, нато