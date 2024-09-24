США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден
Байден на ГА ООН заявил, что США не прекратят поддерживать Украину
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пообещал не прекращать поддерживать Киев до наступления "справедливого и долгосрочного мира".
"Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира", - сказал Байден, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.
В ходе своего выступления хозяин Белого дома как минимум несколько раз упомянул Россию в контексте событий на Украине. Также Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы стремилось к "развалу НАТО", который "удалось предотвратить". Доказательств в поддержку своих тезисов президент США не привел.
Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
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