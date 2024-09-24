https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html
В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки
В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки - РИА Новости, 24.09.2024
В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки
Следствие задержало в башкирском городе Октябрьский начальника отдела полиции и его заместителя подозреваемых в получении взятки и мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:48
2024-09-24T18:48
2024-09-24T18:48
происшествия
октябрьский
россия
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УФА, 24 сен - РИА Новости. Следствие задержало в башкирском городе Октябрьский начальника отдела полиции и его заместителя подозреваемых в получении взятки и мошенничестве, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике Башкортостан. "Задержаны начальник ОМВД России по городу Октябрьский и заместитель начальника ОМВД России по городу Октябрьский – начальник следственного отдела", - говорится в сообщении ведомства. Задержанных подозревают в получении взятки в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие пояснило, что по местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, устанавливаются все обстоятельства преступления. Пресс-служба МВД по республике Башкортостан заявила журналистам, что подразделением собственной безопасности региональной полиции проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. "При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке",- добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240523/politsiya-1947829354.html
https://ria.ru/20240514/vzyatka-1945871234.html
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происшествия, октябрьский, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Октябрьский, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки
В Октябрьском начальника отдела полиции и его зама задержали за взятки
УФА, 24 сен - РИА Новости. Следствие задержало в башкирском городе Октябрьский начальника отдела полиции и его заместителя подозреваемых в получении взятки и мошенничестве, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике Башкортостан.
"Задержаны начальник ОМВД России по городу Октябрьский и заместитель начальника ОМВД России по городу Октябрьский – начальник следственного отдела", - говорится в сообщении ведомства.
Задержанных подозревают в получении взятки в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие пояснило, что по местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Пресс-служба МВД по республике Башкортостан заявила журналистам, что подразделением собственной безопасности региональной полиции проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. "При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке",- добавили в пресс-службе.