https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html

В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки

В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки - РИА Новости, 24.09.2024

В Башкирии начальника отдела полиции задержали за взятки

Следствие задержало в башкирском городе Октябрьский начальника отдела полиции и его заместителя подозреваемых в получении взятки и мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:48

2024-09-24T18:48

2024-09-24T18:48

происшествия

октябрьский

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 24 сен - РИА Новости. Следствие задержало в башкирском городе Октябрьский начальника отдела полиции и его заместителя подозреваемых в получении взятки и мошенничестве, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике Башкортостан. "Задержаны начальник ОМВД России по городу Октябрьский и заместитель начальника ОМВД России по городу Октябрьский – начальник следственного отдела", - говорится в сообщении ведомства. Задержанных подозревают в получении взятки в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие пояснило, что по местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, устанавливаются все обстоятельства преступления. Пресс-служба МВД по республике Башкортостан заявила журналистам, что подразделением собственной безопасности региональной полиции проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. "При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке",- добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240523/politsiya-1947829354.html

https://ria.ru/20240514/vzyatka-1945871234.html

октябрьский

россия

республика башкортостан

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происшествия, октябрьский, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)