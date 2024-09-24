https://ria.ru/20240924/avto-1974510088.html

В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов

В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов - РИА Новости, 24.09.2024

В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов

Водитель автомобиля наехал на трех пешеходов в Москве, они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:43

2024-09-24T22:43

2024-09-24T22:43

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля наехал на трех пешеходов в Москве, они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Скульптора Мухиной в районе дома 4 водитель автомобиля такси "Хендай" совершил наезд на троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии пострадали женщина, мужчина и ребенок - пешеходы, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240924/ulyanovsk-1974471907.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва