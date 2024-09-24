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В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов
В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов - РИА Новости, 24.09.2024
В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов
Водитель автомобиля наехал на трех пешеходов в Москве, они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T22:43
2024-09-24T22:43
2024-09-24T22:43
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля наехал на трех пешеходов в Москве, они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Скульптора Мухиной в районе дома 4 водитель автомобиля такси "Хендай" совершил наезд на троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии пострадали женщина, мужчина и ребенок - пешеходы, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов
В Москве водитель такси наехал на трех пешеходов, они доставлены в больницу