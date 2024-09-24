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Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском - РИА Новости, 24.09.2024
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10:12 24.09.2024 (обновлено: 11:24 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/aviaudar-1974367183.html
Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском
Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском - РИА Новости, 24.09.2024
Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском
Российские войска нанесли бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:12
2024-09-24T11:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области, сообщило Минобороны."Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники", — добавили в ведомстве.Удар нанесли с самолета оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500.На минувшей неделе Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска
До 40 украинских боевиков уничтожено ударом авиабомбы ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

По пункту дислокации ВСУ под Купянском нанесли авиаудар с применением ОДАБ-1500

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники", — добавили в ведомстве.
Удар нанесли с самолета оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500.
На минувшей неделе Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.
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