https://ria.ru/20240924/aviaudar-1974367183.html

Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском - РИА Новости, 24.09.2024

Российские ВС нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ под Купянском

Российские войска нанесли бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:12

2024-09-24T10:12

2024-09-24T11:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области, сообщило Минобороны."Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники", — добавили в ведомстве.Удар нанесли с самолета оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500.На минувшей неделе Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.

https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html

россия

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Удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска До 40 украинских боевиков уничтожено ударом авиабомбы ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны 2024-09-24T10:12 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность