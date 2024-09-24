https://ria.ru/20240924/andreasyan-1974438602.html

Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 24.09.2024

Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за вождение автомобиля в пьяном виде,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:09

2024-09-24T15:09

2024-09-24T15:27

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сарик андреасян

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за вождение автомобиля в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде."Андреасяну Сарику Гарниковичу назначено административное наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев", - рассказал собеседник агентства.Режиссера признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находящегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение кожных покровов окраса лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился.Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.

https://ria.ru/20240823/repetur-1968092287.html

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сарик андреасян, россия, происшествия