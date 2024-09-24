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Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 24.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:09 24.09.2024 (обновлено: 15:27 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/andreasyan-1974438602.html
Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде - РИА Новости, 24.09.2024
Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за вождение автомобиля в пьяном виде,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:09
2024-09-24T15:27
культура
сарик андреасян
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за вождение автомобиля в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде."Андреасяну Сарику Гарниковичу назначено административное наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев", - рассказал собеседник агентства.Режиссера признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находящегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение кожных покровов окраса лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился.Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.
https://ria.ru/20240823/repetur-1968092287.html
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сарик андреасян, россия, происшествия
Культура, Сарик Андреасян, Россия, Происшествия
Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Суд лишил режиссера Андреасяна водительских прав на полтора года за пьяную езду

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за вождение автомобиля в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде.
"Андреасяну Сарику Гарниковичу назначено административное наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев", - рассказал собеседник агентства.
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Режиссера признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находящегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение кожных покровов окраса лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился.
Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.
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