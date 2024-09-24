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Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав - РИА Новости, 24.09.2024
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17:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/andreasjan-1974467941.html
Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав
Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав - РИА Новости, 24.09.2024
Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав
Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда о лишении его водительских прав. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:18
2024-09-24T17:18
авто
москва
сарик андреасян
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда о лишении его водительских прав. Ранее мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил Андреасяна водительских за вождение автомобиля в нетрезвом виде. "В мае меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12.00 дня, но я не был пьян… Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел. Мой юрист судится по этому поводу уже пять месяцев, и на это решение мы тоже подаем апелляцию", - написал режиссер в своем Telegram-канале. Андреасян также считает, что лишение его прав неслучайно. "Многим людям очень тяжело дается мой успех, и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я как человек воспитанный хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил", - написал он.
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авто, москва, сарик андреасян
Авто, Москва, Сарик Андреасян
Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав

Режиссер Андреасян намерен подать апелляцию на лишение его водительских прав

© Фото : Сарик Андреасян/TelegramРоман Костомаров и Сарик Андреасян
Роман Костомаров и Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Сарик Андреасян/Telegram
Роман Костомаров и Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда о лишении его водительских прав.
Ранее мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил Андреасяна водительских за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
"В мае меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12.00 дня, но я не был пьян… Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел. Мой юрист судится по этому поводу уже пять месяцев, и на это решение мы тоже подаем апелляцию", - написал режиссер в своем Telegram-канале.
Андреасян также считает, что лишение его прав неслучайно.
"Многим людям очень тяжело дается мой успех, и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я как человек воспитанный хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил", - написал он.
Борис Репетур - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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23 августа, 16:38
 
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