https://ria.ru/20240924/andreasjan-1974467941.html

Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав

Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав - РИА Новости, 24.09.2024

Режиссер Андреасян подаст апелляцию на лишение водительских прав

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда о лишении его водительских прав. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:18

2024-09-24T17:18

2024-09-24T17:18

авто

москва

сарик андреасян

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда о лишении его водительских прав. Ранее мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил Андреасяна водительских за вождение автомобиля в нетрезвом виде. "В мае меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12.00 дня, но я не был пьян… Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел. Мой юрист судится по этому поводу уже пять месяцев, и на это решение мы тоже подаем апелляцию", - написал режиссер в своем Telegram-канале. Андреасян также считает, что лишение его прав неслучайно. "Многим людям очень тяжело дается мой успех, и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я как человек воспитанный хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил", - написал он.

https://ria.ru/20240823/repetur-1968092287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, москва, сарик андреасян