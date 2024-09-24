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Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 24.09.2024 (обновлено: 20:23 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497355.html
Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области
Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области
ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:43
2024-09-24T20:23
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Как мы видим, противник понес очень большие потери. &lt;...&gt; Пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу: двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника&quot;, — подчеркнул он.Алаудинов добавил, что у украинских войск нет ресурсов, чтобы продвинуться в Курской области.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 24 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 16,7 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент отметил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области

ВСУ потеряли 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Как мы видим, противник понес очень большие потери. <...> Пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу: двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника", — подчеркнул он.

Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Алаудинов добавил, что у украинских войск нет ресурсов, чтобы продвинуться в Курской области.
ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 24 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 16,7 тысячи военнослужащих и 127 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент отметил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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