Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 24.09.2024 (обновлено: 19:55 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:39
2024-09-24T19:55
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29680ee3359c9861312f2ebe9f4ca0c4.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство - руководство блока НАТО, Америка", - сказал Алаудинов.По его словам, у противника нет сил и средств, чтобы продвинуться на курском направлении, ВСУ понесли большие потери."Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет", - подчеркнул Алаудинов.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497355.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ae584da710a48833d8672d3abdc8bef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, вооруженные силы рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Вооруженные силы РФ
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: задача остановить ВСУ в Курской области выполнена

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство - руководство блока НАТО, Америка", - сказал Алаудинов.
По его словам, у противника нет сил и средств, чтобы продвинуться на курском направлении, ВСУ понесли большие потери.
"Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет", - подчеркнул Алаудинов.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала