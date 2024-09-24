https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:39
2024-09-24T19:39
2024-09-24T19:55
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29680ee3359c9861312f2ebe9f4ca0c4.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство - руководство блока НАТО, Америка", - сказал Алаудинов.По его словам, у противника нет сил и средств, чтобы продвинуться на курском направлении, ВСУ понесли большие потери."Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет", - подчеркнул Алаудинов.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497355.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ae584da710a48833d8672d3abdc8bef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, вооруженные силы рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Вооруженные силы РФ
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
Алаудинов: задача остановить ВСУ в Курской области выполнена