https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html

У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов

У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 24.09.2024

У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов

Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:39

2024-09-24T19:39

2024-09-24T19:55

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска не располагают ресурсами, чтобы продвинуться в Курской области, российские военные остановили противника, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство - руководство блока НАТО, Америка", - сказал Алаудинов.По его словам, у противника нет сил и средств, чтобы продвинуться на курском направлении, ВСУ понесли большие потери."Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет", - подчеркнул Алаудинов.

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497355.html

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курская область, вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, вооруженные силы рф