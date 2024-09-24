https://ria.ru/20240924/akhmat-1974363749.html

Алаудинов рассказал о выведении бойцов из окружения в Курской области

Алаудинов рассказал о выведении бойцов из окружения в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024

Алаудинов рассказал о выведении бойцов из окружения в Курской области

Двадцать два бойца спецназа "Ахмат" более 40 дней находились в окружении под населенным пунктом Мартыновка в Курской области, обеспечивая перегруппировку других РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:35

2024-09-24T09:35

2024-09-24T09:35

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен – РИА Новости. Двадцать два бойца спецназа "Ахмат" более 40 дней находились в окружении под населенным пунктом Мартыновка в Курской области, обеспечивая перегруппировку других отрядов и удерживая в этот период важный участок, рассказал РИА Новости заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. "С тех пор, когда мы зашли на курскую территорию, наши подразделения стали на основном направлении удара противника. То есть, за счет чего мы в принципе противника и остановили. На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника", - рассказал Алаудинов. По словам командира, задача была не отдать важный логистический узел, пока другие отряды не закрепятся на следующем участке. "Самое интересное заключается в том, что за эти 41 день ни разу ни они не изъявляли желание оставить позиции и уйти, ну и мы в принципе, как командование, тоже не отдавали им приказ для того, чтобы они оставили эти позиции", - пояснил командир. По его словам, когда в отряде появились тяжелораненые, было принято решение об эвакуации. "Ребята героически продержали этот участок 41 день, у нас есть в этом отряде тяжелораненые... Вот в связи с этими потерями мы провели совещание и приняли решение о том, что надо срочно эвакуировать раненых. Ни в одном месте ни разу "Ахмат" не оставил позиции и не ушел. Там, где стоял спецназа "Ахмат", мы всегда стояли насмерть. И вот еще одно доказательство того, что 22 бойца спецназа "Ахмат" отряда "Питерского" в очередной раз доказали, что "Ахмат" не оставляет позиций и бьется до конца", - подчеркнул командир. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974235912.html

https://ria.ru/20240924/vsu-1974351615.html

https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html

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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины