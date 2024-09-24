https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html

Боец "Ахмата" рассказал об эвакуации украинских пленных под обстрелами ВСУ

Боец "Ахмата" рассказал об эвакуации украинских пленных под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024

Боец "Ахмата" рассказал об эвакуации украинских пленных под обстрелами ВСУ

Эвакуационные группы спецназа "Ахмат", рискуя своими жизнями, выводят самостоятельно сдавшихся украинских пленных с поля боя под обстрелами ВСУ, противник также РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:39

2024-09-24T07:39

2024-09-24T07:39

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. Эвакуационные группы спецназа "Ахмат", рискуя своими жизнями, выводят самостоятельно сдавшихся украинских пленных с поля боя под обстрелами ВСУ, противник также во время движения активно использует по ним дроны-камикадзе, рассказал РИА Новости боец "Ахмата" Сергей, получивший контузию во время очередной эвакуации. "Неразбериха была, кто раненых носил (пленных ВСУ - ред.), "птички" (БПЛА - ред.) летали, работали (ВСУ - ред.) из лесополосы, "выходы" (выстрелы - ред.) были... В основном как в лесополосе находишься, только и летает…" - сказал Сергей. Командир батальонно-тактической группы спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан" пояснил, что бойцы эвакуационных групп "Ахмат", рискуя своими жизнями, выводят сложивших оружие украинских пленных с поля боя под обстрелами ВСУ, находят новые пути, чтобы минимизировать атаки ВСУ во время эвакуации. "Это как правило "волки" (в группах эвакуации - ред.). Они знают тропы, все дороги, чувствуют, когда что-то летит, куда летит и зачем летит. Это люди, которые осуществляют логистику. Это "интересные" люди", - сказал "Каштан". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331598.html

https://ria.ru/20240924/vsu-1974351615.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины