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В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника - РИА Новости, 24.09.2024
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Республика Адыгея
 
13:10 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/adygeya-1974413351.html
В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника
В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника - РИА Новости, 24.09.2024
В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника
В Адыгее запущен в работу селекционный центр, который в перспективе будет производить четверть всего высеиваемого в стране объема семян подсолнечника, сообщает... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:10
2024-09-24T13:10
республика адыгея
гиагинский район
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 24 сен – РИА Новости. В Адыгее запущен в работу селекционный центр, который в перспективе будет производить четверть всего высеиваемого в стране объема семян подсолнечника, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Гиагинском районе Адыгеи состоялось открытие первой очереди селекционно-семеноводческого центра, где будут производить отечественные семена подсолнечника высокого класса. Новый центр позволит обеспечивать высококлассными отечественными семенами аграриевстраны", - говорится в сообщении.Уточняется, что благодаря удобной логистике семенной материал не потребуется транспортировать в другие регионы для последующей переработки. Это позволит минимизировать травмирование семян и, как следствие, – повысить качество конечной продукции."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно с руководством компании произвели символический пуск производства, после чего ознакомились с работой цехов и лабораторий. На заводе будет осуществляться полный цикл подработки семян. Первоначально объем выпуска продукции составит до 5 тысяч тонн в год, на полной мощности – до 10 тысяч тонн семян – это 25% от всего высеиваемого объема подсолнечника в стране", - отмечается в релизе.В следующем году на базе центра запланировано открытие фитотронного комплекса с системой досвечивания, автоматическим управлением климатом и питанием растений. Эти технологии позволят сократить сроки получения новых сортов и гибридов подсолнечника в два раза (до 3-6 лет), говорится в сообщении.На создание фитотрона компания дополнительно инвестирует более одного миллиарда рублей.
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гиагинский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Гиагинский район, Мурат Кумпилов

В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на церемонии открытия селекционного центра по производству семян подсолнечника
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на церемонии открытия селекционного центра по производству семян подсолнечника - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на церемонии открытия селекционного центра по производству семян подсолнечника
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МАЙКОП, 24 сен – РИА Новости. В Адыгее запущен в работу селекционный центр, который в перспективе будет производить четверть всего высеиваемого в стране объема семян подсолнечника, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В Гиагинском районе Адыгеи состоялось открытие первой очереди селекционно-семеноводческого центра, где будут производить отечественные семена подсолнечника высокого класса. Новый центр позволит обеспечивать высококлассными отечественными семенами аграриев
страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря удобной логистике семенной материал не потребуется транспортировать в другие регионы для последующей переработки. Это позволит минимизировать травмирование семян и, как следствие, – повысить качество конечной продукции.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно с руководством компании произвели символический пуск производства, после чего ознакомились с работой цехов и лабораторий. На заводе будет осуществляться полный цикл подработки семян. Первоначально объем выпуска продукции составит до 5 тысяч тонн в год, на полной мощности – до 10 тысяч тонн семян – это 25% от всего высеиваемого объема подсолнечника в стране", - отмечается в релизе.

В следующем году на базе центра запланировано открытие фитотронного комплекса с системой досвечивания, автоматическим управлением климатом и питанием растений. Эти технологии позволят сократить сроки получения новых сортов и гибридов подсолнечника в два раза (до 3-6 лет), говорится в сообщении.
На создание фитотрона компания дополнительно инвестирует более одного миллиарда рублей.
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