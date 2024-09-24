https://ria.ru/20240924/adygeya-1974413351.html

В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника

В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника - РИА Новости, 24.09.2024

В Адыгее открыли селекционный центр по производству семян подсолнечника

В Адыгее запущен в работу селекционный центр, который в перспективе будет производить четверть всего высеиваемого в стране объема семян подсолнечника, сообщает... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:10

2024-09-24T13:10

2024-09-24T13:10

республика адыгея

гиагинский район

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 24 сен – РИА Новости. В Адыгее запущен в работу селекционный центр, который в перспективе будет производить четверть всего высеиваемого в стране объема семян подсолнечника, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Гиагинском районе Адыгеи состоялось открытие первой очереди селекционно-семеноводческого центра, где будут производить отечественные семена подсолнечника высокого класса. Новый центр позволит обеспечивать высококлассными отечественными семенами аграриевстраны", - говорится в сообщении.Уточняется, что благодаря удобной логистике семенной материал не потребуется транспортировать в другие регионы для последующей переработки. Это позволит минимизировать травмирование семян и, как следствие, – повысить качество конечной продукции."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно с руководством компании произвели символический пуск производства, после чего ознакомились с работой цехов и лабораторий. На заводе будет осуществляться полный цикл подработки семян. Первоначально объем выпуска продукции составит до 5 тысяч тонн в год, на полной мощности – до 10 тысяч тонн семян – это 25% от всего высеиваемого объема подсолнечника в стране", - отмечается в релизе.В следующем году на базе центра запланировано открытие фитотронного комплекса с системой досвечивания, автоматическим управлением климатом и питанием растений. Эти технологии позволят сократить сроки получения новых сортов и гибридов подсолнечника в два раза (до 3-6 лет), говорится в сообщении.На создание фитотрона компания дополнительно инвестирует более одного миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240909/festival-1971621617.html

гиагинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гиагинский район, мурат кумпилов