https://ria.ru/20240924/abort-1974339530.html
В Совфеде предложили показывать женщинам фильмы о вреде абортов
В Совфеде предложили показывать женщинам фильмы о вреде абортов - РИА Новости, 24.09.2024
В Совфеде предложили показывать женщинам фильмы о вреде абортов
Сенатор Наталия Косихина предложила показывать женщинам, желающим прервать беременность, короткометражные медицинские фильмы о негативных последствиях для... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:58
2024-09-24T02:58
2024-09-24T03:01
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила показывать женщинам, желающим прервать беременность, короткометражные медицинские фильмы о негативных последствиях для здоровья. "Знаю немало историй, когда женщина делает аборт, а потом спустя время начинает сильно жалеть о невозвратном шаге, особенно когда речь идет о здоровых и потенциально будущих молодых мамах! Помимо доверительного и честного разговора гинеколога с пациенткой и консультаций здесь может помочь демонстрация в рамках приема короткометражного медицинского фильма, где рассказывается и показывается при помощи мультипликационных технических приемов процесс выполнения медицинской процедуры аборта с рассказом о негативных последствиях в отдаленной перспективе для здоровья при ее выполнении, а также показом мнения самих женщин, которые ранее вынуждены были прибегнуть к этой процедуре", — сказала сенатор РИА Новости. Сенатор предположила, что демонстрация подобных фильмов может произвести впечатление "даже на тех, кто твердо решил прервать беременность". "И многие женщины, в особенности те, которые колеблются в принятии данного решения, после увиденного фильма и разговора с гинекологом, уверена, изменят свое мнение по этому важному вопросу и примут решение рожать малыша", — добавила политик. По словам Косихиной, проблема абортов является очень чувствительной в России. Парламентарий подчеркнула, что в данном вопросе необходимо действовать "очень аккуратно". "За последние годы в России было принято огромное количество социальных льгот и мер поддержки для различных категорий граждан. Это позволило значительно сократить число случаев, когда женщина решала делать данную медицинскую процедуру. Мы знаем огромное число случаев, когда тотальный запрет в других странах порождал огромное количество подпольных процедур с гораздо большим процентом рисков для жизни и здоровья самой женщины! Этого мы допустить не можем", — резюмировала сенатор.
https://ria.ru/20240628/gd-1956032184.html
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россия, общество, здоровье
Россия, Общество, Здоровье
В Совфеде предложили показывать женщинам фильмы о вреде абортов
Косихина предложила показывать женщинам фильмы о вреде абортов
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила показывать женщинам, желающим прервать беременность, короткометражные медицинские фильмы о негативных последствиях для здоровья.
"Знаю немало историй, когда женщина делает аборт, а потом спустя время начинает сильно жалеть о невозвратном шаге, особенно когда речь идет о здоровых и потенциально будущих молодых мамах! Помимо доверительного и честного разговора гинеколога с пациенткой и консультаций здесь может помочь демонстрация в рамках приема короткометражного медицинского фильма, где рассказывается и показывается при помощи мультипликационных технических приемов процесс выполнения медицинской процедуры аборта с рассказом о негативных последствиях в отдаленной перспективе для здоровья при ее выполнении, а также показом мнения самих женщин, которые ранее вынуждены были прибегнуть к этой процедуре", — сказала сенатор РИА Новости.
Сенатор предположила, что демонстрация подобных фильмов может произвести впечатление "даже на тех, кто твердо решил прервать беременность".
"И многие женщины, в особенности те, которые колеблются в принятии данного решения, после увиденного фильма и разговора с гинекологом, уверена, изменят свое мнение по этому важному вопросу и примут решение рожать малыша", — добавила политик.
По словам Косихиной, проблема абортов является очень чувствительной в России
. Парламентарий подчеркнула, что в данном вопросе необходимо действовать "очень аккуратно".
"За последние годы в России было принято огромное количество социальных льгот и мер поддержки для различных категорий граждан. Это позволило значительно сократить число случаев, когда женщина решала делать данную медицинскую процедуру. Мы знаем огромное число случаев, когда тотальный запрет в других странах порождал огромное количество подпольных процедур с гораздо большим процентом рисков для жизни и здоровья самой женщины! Этого мы допустить не можем", — резюмировала сенатор.