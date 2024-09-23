https://ria.ru/20240923/zhenikhi-1974154513.html

Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи

Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи - РИА Новости, 23.09.2024

Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи

Самые щедрые женихи этого лета в России были в Москве, где средний чек на помолвочное кольцо составил 29 тысяч рублей, а еще в Санкт-Петербурге и Самаре со... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:27

2024-09-23T04:27

2024-09-23T04:27

общество

россия

санкт-петербург

самара

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Самые щедрые женихи этого лета в России были в Москве, где средний чек на помолвочное кольцо составил 29 тысяч рублей, а еще в Санкт-Петербурге и Самаре со средним чеком в 25 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики Sokolov. "Самыми щедрыми женихами оказались москвичи. Средний чек на помолвочное кольцо летом составил 28 988 рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Санкт-Петербург, который год назад возглавлял рейтинг, занял второе место. Средний чек в регионе увеличился на 36% и составил 24 988 рублей. Чуть меньше на помолвочное кольцо потратили жители Самары (24 937 рублей, рост +117%)", - говорится в исследовании. Замыкают топ-5 женихи из Казани и Воронежа. Там в среднем они покупали помолвочные кольца за 23 и 22 тысячи рублей. При этом за год сильнее всего продажи выросли в Красноярске - более чем в 2,5 раза. А в Уфе, Краснодаре и Казани число увеличилось более чем в 1,5 раза. В целом объем продаж обручальных и помолвочных колец в России за летние месяцы 2024 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

https://ria.ru/20240216/venchanie-1927789475.html

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санкт-петербург

самара

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общество, россия, санкт-петербург, самара