https://ria.ru/20240923/zhenikhi-1974154513.html
Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи
Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи - РИА Новости, 23.09.2024
Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи
Самые щедрые женихи этого лета в России были в Москве, где средний чек на помолвочное кольцо составил 29 тысяч рублей, а еще в Санкт-Петербурге и Самаре со... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:27
2024-09-23T04:27
2024-09-23T04:27
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санкт-петербург
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Самые щедрые женихи этого лета в России были в Москве, где средний чек на помолвочное кольцо составил 29 тысяч рублей, а еще в Санкт-Петербурге и Самаре со средним чеком в 25 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики Sokolov. "Самыми щедрыми женихами оказались москвичи. Средний чек на помолвочное кольцо летом составил 28 988 рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Санкт-Петербург, который год назад возглавлял рейтинг, занял второе место. Средний чек в регионе увеличился на 36% и составил 24 988 рублей. Чуть меньше на помолвочное кольцо потратили жители Самары (24 937 рублей, рост +117%)", - говорится в исследовании. Замыкают топ-5 женихи из Казани и Воронежа. Там в среднем они покупали помолвочные кольца за 23 и 22 тысячи рублей. При этом за год сильнее всего продажи выросли в Красноярске - более чем в 2,5 раза. А в Уфе, Краснодаре и Казани число увеличилось более чем в 1,5 раза. В целом объем продаж обручальных и помолвочных колец в России за летние месяцы 2024 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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общество, россия, санкт-петербург, самара
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Самара
Исследование показало, в каких городах России живут самые щедрые женихи
Исследование: самые щедрые женихи живут в Москве, Петербурге и Самаре