https://ria.ru/20240923/zemletryasenie-1974327975.html
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой - РИА Новости, 23.09.2024
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:51
2024-09-23T23:51
2024-09-23T23:51
в мире
сулавеси
горонтало (провинция)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 19.51 по времени UTC (22.51 мск) в 73,6 километра к юго-западу от города Горонтало с населением 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 194,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, сулавеси, горонтало (провинция)
В мире, Сулавеси, Горонтало (провинция)
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой
У берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6