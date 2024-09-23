https://ria.ru/20240923/zemletryasenie-1974327975.html

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой - РИА Новости, 23.09.2024

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:51

2024-09-23T23:51

2024-09-23T23:51

в мире

сулавеси

горонтало (провинция)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 19.51 по времени UTC (22.51 мск) в 73,6 километра к юго-западу от города Горонтало с населением 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 194,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

сулавеси

горонтало (провинция)

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в мире, сулавеси, горонтало (провинция)