https://ria.ru/20240923/zelenskij-1974184833.html

Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США

Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США - РИА Новости, 23.09.2024

Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США

Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:34

2024-09-23T10:34

2024-09-23T10:41

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов, передает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта. "Спасибо и нам нужно больше", - привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод. Агентство отмечает, что территория вокруг завода 22 сентября во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находились множество правоохранителей. Одна из жителей США, чьи родители переехали с Украины, рассказала агентству, что многие американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, а все больше ее знакомых выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США. Как сообщал Atlas News, завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.

https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html

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в мире, сша, украина, пенсильвания, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины