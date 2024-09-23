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Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США - РИА Новости, 23.09.2024
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10:34 23.09.2024 (обновлено: 10:41 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/zelenskij-1974184833.html
Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США
Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США - РИА Новости, 23.09.2024
Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США
Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:34
2024-09-23T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пенсильвания
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов, передает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта. "Спасибо и нам нужно больше", - привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод. Агентство отмечает, что территория вокруг завода 22 сентября во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находились множество правоохранителей. Одна из жителей США, чьи родители переехали с Украины, рассказала агентству, что многие американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, а все больше ее знакомых выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США. Как сообщал Atlas News, завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
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в мире, сша, украина, пенсильвания, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США

Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte RowellВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte Rowell
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов, передает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.
"Спасибо и нам нужно больше", - привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод.
Агентство отмечает, что территория вокруг завода 22 сентября во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находились множество правоохранителей.
Одна из жителей США, чьи родители переехали с Украины, рассказала агентству, что многие американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, а все больше ее знакомых выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США.
Как сообщал Atlas News, завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПенсильванияВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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