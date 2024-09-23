https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974305032.html

Балицкий поделился подробностями строительства детской больницы в Запорожье

Балицкий поделился подробностями строительства детской больницы в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024

Балицкий поделился подробностями строительства детской больницы в Запорожье

Сдача в эксплуатацию областной детской больницы в Запорожской области, которая строится по поручению президента РФ, запланирована на 2026 год, доложил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:50

2024-09-23T19:50

2024-09-23T19:50

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запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сдача в эксплуатацию областной детской больницы в Запорожской области, которая строится по поручению президента РФ, запланирована на 2026 год, доложил губернатор региона Евгений Балицкий спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области построят современную детскую больницу общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор докладывал о готовности проекта строительства больницы. Новое медицинское учреждение будет рассчитано на два региона - Запорожскую и Херсонскую области. "Строится больница по поручению президента. При вашей поддержке, правительства Российской Федерации началось строительство... У нас запланирован 2026 год (срок сдачи - ред)", - рассказала Балицкий Матвиенко на встрече в Москве. Матвиенко подчеркнул, что все поручения президента России "должны выполняться безукоснительно", в Совете Федерации будут следить за реализацией проекта.

https://ria.ru/20240917/donbass-1973225093.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, херсонская область , евгений балицкий, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, общество