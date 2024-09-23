https://ria.ru/20240923/yurgin-1974183857.html

Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии

Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии - РИА Новости, 23.09.2024

Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии

Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:28

2024-09-23T10:28

2024-09-23T18:28

россия

айсен николаев

политика

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. "Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Саха (Якутия) Петр Виталиевич Шамаев принял важное решение — встать на защиту Родины, заключив контракт на военную службу. Исполняющим обязанности министра назначен Герой России Игорь Васильевич Юргин — человек, чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения для каждого", — написал он.Глава региона выразил уверенность, что Югрин успешно справится с задачами на новом посту благодаря личным качествам.Губернатор также подчеркнул, что решение Шамаева — яркий пример патриотизма.Юргин — участник программы "Время героев". Он принял предложение возглавить министерство во время стажировки."Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания. Мне помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся вырастить достойных людей", — приводятся его слова в Telegram-канале программы.И. о. министра по делам молодежи Якутии родился в поселке Нижний Куранах Алданского района республики в 1995 году. Закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023-го был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

https://ria.ru/20240913/kutsenko-1972484934.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, айсен николаев, политика, республика саха (якутия)