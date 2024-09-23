https://ria.ru/20240923/yurgin-1974183857.html
Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии
Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии - РИА Новости, 23.09.2024
Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии
Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:28
2024-09-23T10:28
2024-09-23T18:28
россия
айсен николаев
политика
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. "Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Саха (Якутия) Петр Виталиевич Шамаев принял важное решение — встать на защиту Родины, заключив контракт на военную службу. Исполняющим обязанности министра назначен Герой России Игорь Васильевич Юргин — человек, чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения для каждого", — написал он.Глава региона выразил уверенность, что Югрин успешно справится с задачами на новом посту благодаря личным качествам.Губернатор также подчеркнул, что решение Шамаева — яркий пример патриотизма.Юргин — участник программы "Время героев". Он принял предложение возглавить министерство во время стажировки."Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания. Мне помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся вырастить достойных людей", — приводятся его слова в Telegram-канале программы.И. о. министра по делам молодежи Якутии родился в поселке Нижний Куранах Алданского района республики в 1995 году. Закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023-го был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.
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россия, айсен николаев, политика, республика саха (якутия)
Россия, Айсен Николаев, Политика, Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
Участник "Времени героев" стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии
Участник "Времени героев" Юргин стал и. о. министра по делам молодежи в Якутии
ЯКУТСК, 23 сен — РИА Новости.
Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале
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"Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Саха (Якутия) Петр Виталиевич Шамаев принял важное решение — встать на защиту Родины, заключив контракт на военную службу. Исполняющим обязанности министра назначен Герой России Игорь Васильевич Юргин — человек, чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения для каждого", — написал он.
Глава региона выразил уверенность, что Югрин успешно справится с задачами на новом посту благодаря личным качествам.
Губернатор также подчеркнул, что решение Шамаева — яркий пример патриотизма.
Юргин — участник программы "Время героев". Он принял предложение возглавить министерство во время стажировки.
"Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания. Мне помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся вырастить достойных людей", — приводятся его слова в Telegram-канале программы.
И. о. министра по делам молодежи Якутии родился в поселке Нижний Куранах Алданского района республики в 1995 году. Закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023-го был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.