https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html

Врач рассказала, кому нельзя есть яйца

Врач рассказала, кому нельзя есть яйца - РИА Новости, 23.09.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть яйца

Рекомендуется отказаться от употребления яиц аллергикам, людям, страдающим повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, рассказала РИА... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:35

2024-09-23T03:35

2024-09-23T03:35

общество

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления яиц аллергикам, людям, страдающим повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым употреблять их нельзя. Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные. Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически", — сказала Сухорукова. Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни. "Яйца также нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. С одной стороны, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", — заявила собеседник. По словам гастроэнтеролога, с осторожностью яйца следует употреблять диабетикам, так как их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них есть повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у таких людей значительно выше. А атеросклероз является причиной инсультов и инфарктов. "Яйца также могут спровоцировать рефлюкс — состояние, когда кислое содержимое желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу и горечь во рту. Вероятность рефлюкса многократно повышается, если человек после еды занимает горизонтальное положение. Это связано с проявлениями гастрита и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При таких проблемах со здоровьем от употребления яиц незадолго до сна лучше отказаться", — добавила Сухорукова. Также нельзя давать цельные яйца детям младше одного года. Маленькому ребенку можно съедать только четвертинку желтка, белок же до годовалого возраста употреблять категорически запрещено, резюмировала врач.

https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html

https://ria.ru/20240921/slukh-1973946363.html

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общество, россия