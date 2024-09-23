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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vzryvy-1974279862.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Запорожье
Взрывы прогремели в понедельник в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:18
2024-09-23T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрыва. В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Запорожье

"Общественное": в Павлограде и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
"В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрыва. В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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