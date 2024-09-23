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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vzryv-1974290448.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Еще один взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:49
2024-09-23T17:49
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство Укринформ. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье. "Еще один мощный взрыв прогремел в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа. На данный момент в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Укринформ: в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел еще один взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство Укринформ.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном ВСУ Запорожье.
"Еще один мощный взрыв прогремел в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа.
На данный момент в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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