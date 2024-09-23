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Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.09.2024
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20:52 23.09.2024
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Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель"
Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.09.2024
Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению размера единовременной выплаты учителям в рамках программы "Земский... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:52
2024-09-23T20:52
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению размера единовременной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель". Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы и представить предложения... об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, доложить до 6 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель"

Правительство предложит идеи по увеличению выплат по программе "Земский учитель"

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению размера единовременной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель".
Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы и представить предложения... об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, доложить до 6 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.
Преподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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