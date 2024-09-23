https://ria.ru/20240923/vyplaty-1974316075.html

Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель"

Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.09.2024

Правительство рассмотрит увеличение выплат по программе "Земский учитель"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению размера единовременной выплаты учителям в рамках программы "Земский... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:52

2024-09-23T20:52

2024-09-23T20:52

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению размера единовременной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель". Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы и представить предложения... об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы "Земский учитель", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, доложить до 6 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20240905/lgoty-1734472212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин