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Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО
Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 6 ноября представить предложения об установлении единовременных выплат воспитателям детсадов и педагогическим РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:46
2024-09-23T20:46
2024-09-23T20:46
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 6 ноября представить предложения об установлении единовременных выплат воспитателям детсадов и педагогическим работникам организаций дополнительного образования в ДФО по аналогии с выплатами по программе "Земский учитель", следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. "Рассмотреть вопросы и представить предложения об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по аналогии с выплатами, предусмотренными программой "Земский учитель"", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 6 ноября.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО
Путин поручил установить единовременные выплаты воспитателям детсадов в ДФО