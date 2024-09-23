https://ria.ru/20240923/vyplaty-1974315602.html

Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО

Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил установить выплаты воспитателям детсадов в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 6 ноября представить предложения об установлении единовременных выплат воспитателям детсадов и педагогическим РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:46

2024-09-23T20:46

2024-09-23T20:46

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 6 ноября представить предложения об установлении единовременных выплат воспитателям детсадов и педагогическим работникам организаций дополнительного образования в ДФО по аналогии с выплатами по программе "Земский учитель", следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. "Рассмотреть вопросы и представить предложения об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по аналогии с выплатами, предусмотренными программой "Земский учитель"", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 6 ноября.

https://ria.ru/20240923/putin-1974311047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин