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СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов - РИА Новости, 23.09.2024
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00:35 23.09.2024 (обновлено: 01:03 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vybory-1974147232.html
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов - РИА Новости, 23.09.2024
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге с 30,9% голосов, в то время как правая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:35
2024-09-23T01:03
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге с 30,9% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вторая с 29,2%, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией.На третьем месте расположилась недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 13,5% голосов, а на четвёртом — Христианско-демократический союз (ХДС) с 12,1%.Оба партнёра СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции — "Зелёные" и свободные либералы (СвДП) — не преодолели 5%-ный порог и не прошли в земельный парламент. Не попала в парламент и партия "Левые".Явка на выборах составила 72,9%.
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в мире, германия, бранденбург
В мире, Германия, Бранденбург
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов

СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав более 30 процентов голосов

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге с 30,9% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вторая с 29,2%, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией.
На третьем месте расположилась недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 13,5% голосов, а на четвёртом — Христианско-демократический союз (ХДС) с 12,1%.
Оба партнёра СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции — "Зелёные" и свободные либералы (СвДП) — не преодолели 5%-ный порог и не прошли в земельный парламент. Не попала в парламент и партия "Левые".
Явка на выборах составила 72,9%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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