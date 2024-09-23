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СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов - РИА Новости, 23.09.2024
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге с 30,9% голосов, в то время как правая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:35
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге с 30,9% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вторая с 29,2%, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией.На третьем месте расположилась недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 13,5% голосов, а на четвёртом — Христианско-демократический союз (ХДС) с 12,1%.Оба партнёра СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции — "Зелёные" и свободные либералы (СвДП) — не преодолели 5%-ный порог и не прошли в земельный парламент. Не попала в парламент и партия "Левые".Явка на выборах составила 72,9%.
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в мире, германия, бранденбург
В мире, Германия, Бранденбург
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав почти 31 процент голосов
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге, набрав более 30 процентов голосов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца одержала победу на земельных выборах в Бранденбурге с 30,9% голосов, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вторая с 29,2%, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией.
На третьем месте расположилась недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с 13,5% голосов, а на четвёртом — Христианско-демократический союз (ХДС) с 12,1%.
Оба партнёра СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции — "Зелёные" и свободные либералы (СвДП) — не преодолели 5%-ный порог и не прошли в земельный парламент. Не попала в парламент и партия "Левые".
Явка на выборах составила 72,9%.