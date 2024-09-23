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При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vsu-1974294501.html
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.09.2024
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в субботу на поселок Озеряновка в ДНР, заявил в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:17
2024-09-23T18:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в субботу на поселок Озеряновка в ДНР, заявил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Озеряновка 21.09.2024 года ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько: при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в субботу на поселок Озеряновка в ДНР, заявил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"По уточнённой информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Озеряновка 21.09.2024 года ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Мэр Горловки заявил об участившихся атаках дронов ВСУ на автомобили
16 сентября, 16:02
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияПроисшествия
 
 
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