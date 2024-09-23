https://ria.ru/20240923/vsu-1974294501.html

При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница

При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.09.2024

При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в субботу на поселок Озеряновка в ДНР, заявил в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:17

2024-09-23T18:17

2024-09-23T18:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск в субботу на поселок Озеряновка в ДНР, заявил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Озеряновка 21.09.2024 года ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, происшествия