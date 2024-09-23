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"Сотни тысяч": украинский офицер раскрыл, что случилось с солдатами ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 23.09.2024 (обновлено: 21:58 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html
"Сотни тысяч": украинский офицер раскрыл, что случилось с солдатами ВСУ
"Сотни тысяч": украинский офицер раскрыл, что случилось с солдатами ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
"Сотни тысяч": украинский офицер раскрыл, что случилось с солдатами ВСУ
Украинские солдаты перестали понимать, за что они воюют, а власть даже не пытается им это объяснить, заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью экс-депутату РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:36
2024-09-23T21:58
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские солдаты перестали понимать, за что они воюют, а власть даже не пытается им это объяснить, заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе."Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем", — пожаловался он.Офицер выразил уверенность, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991-го года, но при этом констатировал, что украинская армия теряет сотни тысяч солдат с непонятной целью."Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье &lt;…&gt; за то, чтобы Украину грабили украинцы?" — задался вопросом Друзенко.В понедельник газета Financial Times со ссылкой на украинских военных сообщила, что потери ВСУ на фронте стали больше, чем раньше. Как отметило издание, причиной тому стали более интенсивные бои и как следствие — продолжающееся давление России.
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Сотни тысяч": украинский офицер раскрыл, что случилось с солдатами ВСУ

Офицер ВСУ: украинские солдаты перестали понимать, за что они воюют

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские солдаты перестали понимать, за что они воюют, а власть даже не пытается им это объяснить, заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.
"Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем", — пожаловался он.
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Офицер выразил уверенность, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991-го года, но при этом констатировал, что украинская армия теряет сотни тысяч солдат с непонятной целью.
«
"Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?" — задался вопросом Друзенко.
В понедельник газета Financial Times со ссылкой на украинских военных сообщила, что потери ВСУ на фронте стали больше, чем раньше. Как отметило издание, причиной тому стали более интенсивные бои и как следствие — продолжающееся давление России.
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