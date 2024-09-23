https://ria.ru/20240923/vsu-1974235912.html
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства - РИА Новости, 23.09.2024
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства
В спецподразделениях ВСУ в Курской области растет число случаев дезертирства, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:45
2024-09-23T13:45
2024-09-23T14:38
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09abef8832d341981bca4ed9a4973339.jpg
КУРСК, 23 сен — РИА Новости. В спецподразделениях ВСУ в Курской области растет число случаев дезертирства, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников <...> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства", — сказал собеседник агентства. ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240923/svo-1974224115.html
https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1973825381.html
https://ria.ru/20240923/vsu-1974227915.html
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_a50a95feb17a75c672fd21e4312b63a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, брянская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства
ВСУ в Курской области накрыла волна отказов выполнять приказы и дезертирства