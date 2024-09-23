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В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 23.09.2024 (обновлено: 14:38 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vsu-1974235912.html
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства - РИА Новости, 23.09.2024
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства
В спецподразделениях ВСУ в Курской области растет число случаев дезертирства, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:45
2024-09-23T14:38
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность
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КУРСК, 23 сен — РИА Новости. В спецподразделениях ВСУ в Курской области растет число случаев дезертирства, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников &lt;...&gt; В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства", — сказал собеседник агентства. ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240923/svo-1974224115.html
https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1973825381.html
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курская область, брянская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства

ВСУ в Курской области накрыла волна отказов выполнять приказы и дезертирства

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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КУРСК, 23 сен — РИА Новости. В спецподразделениях ВСУ в Курской области растет число случаев дезертирства, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников <...> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства", — сказал собеседник агентства.
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Вчера, 12:46

Проблема бегства украинских солдат с передовой приобрела массовый характер. Как писали местные СМИ, число случаев дезертирства и самовольного оставления части в первые семь месяцев этого года достигло 37 тысяч. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, общее число уголовных дел по этим статьям с начала конфликта с Россией превысило 80 тысяч.

ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
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По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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