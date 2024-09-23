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"Очень много потерь". В ВСУ сделали заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 23.09.2024 (обновлено: 13:15 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vsu-1974227915.html
"Очень много потерь". В ВСУ сделали заявление о ситуации на фронте
"Очень много потерь". В ВСУ сделали заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 23.09.2024
"Очень много потерь". В ВСУ сделали заявление о ситуации на фронте
Украинские военные признают, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем раньше, причиной тому стали более интенсивные бои и как следствие - продолжающееся РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:11
2024-09-23T13:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
александр сырский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные признают, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем раньше, причиной тому стали более интенсивные бои и как следствие - продолжающееся давление России на фронте, пишет газета Financial Times. "У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше", - рассказал изданию командир 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий, описавший последние бои как "очень ожесточенные". Газета отмечает, что комбриг не назвал точное число погибших своих подчиненных, но описал положение дел в подразделении как разруху. Другой командир ВСУ, с позывным "Феникс", отметил "давление" России на фронте. Другие неназванные украинские военные также отметили Financial Times, что вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе, в частности на красноармейском направлении. Командиры ВСУ также пожаловались на острую нехватку людей, отсутствие ротации с 2022 года. а также на отсутствие укреплений. "Военные (ВСУ - ред.) используют кустарники, которые едва скрывают их передвижения, что приводит к бессмысленным смертям", - отметил один из опрошенных. Кроме того, как добавили неназванные украинские военные, ВСУ не может противостоять российским вертолетам и истребителям с планирующими авиабомбами. Заместитель командира 72-й украинской механизированной бригады, ведущей бои под Угледаром, обратил внимание на то, что в месте дислокации его бригады у ВСУ практически нет противовоздушной обороны. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями. Подразделения ВСУ в 5.30 мск 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
https://ria.ru/20240923/svo-1974167858.html
россия
курская область
донбасс
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россия, курская область, донбасс, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Александр Сырский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
"Очень много потерь". В ВСУ сделали заявление о ситуации на фронте

FT: потери ВСУ на фронте стали больше из-за более интенсивных боев

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные признают, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем раньше, причиной тому стали более интенсивные бои и как следствие - продолжающееся давление России на фронте, пишет газета Financial Times.
"У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше", - рассказал изданию командир 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий, описавший последние бои как "очень ожесточенные".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
Газета отмечает, что комбриг не назвал точное число погибших своих подчиненных, но описал положение дел в подразделении как разруху. Другой командир ВСУ, с позывным "Феникс", отметил "давление" России на фронте. Другие неназванные украинские военные также отметили Financial Times, что вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе, в частности на красноармейском направлении. Командиры ВСУ также пожаловались на острую нехватку людей, отсутствие ротации с 2022 года. а также на отсутствие укреплений. "Военные (ВСУ - ред.) используют кустарники, которые едва скрывают их передвижения, что приводит к бессмысленным смертям", - отметил один из опрошенных. Кроме того, как добавили неназванные украинские военные, ВСУ не может противостоять российским вертолетам и истребителям с планирующими авиабомбами. Заместитель командира 72-й украинской механизированной бригады, ведущей бои под Угледаром, обратил внимание на то, что в месте дислокации его бригады у ВСУ практически нет противовоздушной обороны.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Подразделения ВСУ в 5.30 мск 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Роберт Диган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В зоне спецоперации ликвидировали элитного наемника, воевавшего за ВСУ
Вчера, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонбассАлександр СырскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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