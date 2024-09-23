У ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сен — РИА Новости. Командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область.
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
22 сентября, 14:18
"Попытки прорваться, конечно, они (ВСУ - ред.) их не оставили. Ну, конечно, они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных. Поэтому они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась - блицкриг, - у них не получится. В то же самое время они пытаются хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию, ну и закрепиться для того, чтобы их не выбили уже", - пояснил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ
22 сентября, 03:51