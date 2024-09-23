https://ria.ru/20240923/vsu-1974156170.html

Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024

Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

Морпехи Северного флота группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:11

2024-09-23T05:11

2024-09-23T05:11

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Морпехи Северного флота группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов комплекса Zala морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. "Выполнив доразведку цели, расчет разведывательного беспилотника оперативно передал ее координаты на командный пункт, где было принято решение о точечном огневом воздействии по орудию противника барражирующим боеприпасом "Ланцет". Расчет БПЛА Zala зафиксировал точное поражение артиллерийского орудия ВСУ", - сказали в ведомстве. В результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" была уничтожена артиллерийская установка противника и личный состав, добавили в Минобороны.

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россия, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф