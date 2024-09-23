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Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vsu-1974156170.html
Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ
Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ
Морпехи Северного флота группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:11
2024-09-23T05:11
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Морпехи Северного флота группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов комплекса Zala морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. "Выполнив доразведку цели, расчет разведывательного беспилотника оперативно передал ее координаты на командный пункт, где было принято решение о точечном огневом воздействии по орудию противника барражирующим боеприпасом "Ланцет". Расчет БПЛА Zala зафиксировал точное поражение артиллерийского орудия ВСУ", - сказали в ведомстве. В результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" была уничтожена артиллерийская установка противника и личный состав, добавили в Минобороны.
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россия, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Морпехи Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

Минобороны: морпехи уничтожили артустановку ВСУ на Каховском направлении

© Минобороны РФУничтожение станции РЭБ украинской армии с помощью "Ланцета"
Уничтожение станции РЭБ украинской армии с помощью Ланцета - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Минобороны РФ
Уничтожение станции РЭБ украинской армии с помощью "Ланцета" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Морпехи Северного флота группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов комплекса Zala морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ.
"Выполнив доразведку цели, расчет разведывательного беспилотника оперативно передал ее координаты на командный пункт, где было принято решение о точечном огневом воздействии по орудию противника барражирующим боеприпасом "Ланцет". Расчет БПЛА Zala зафиксировал точное поражение артиллерийского орудия ВСУ", - сказали в ведомстве.
В результате грамотных действий военнослужащих группировки войск "Днепр" была уничтожена артиллерийская установка противника и личный состав, добавили в Минобороны.
Уничтожение танка ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском
Вчера, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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