https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 23.09.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском

Артиллеристы российской группировки "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:13

2024-09-23T03:13

2024-09-23T03:18

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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ", — рассказали в ведомстве. Одной из основных задач расчета является обеспечение продвижения штурмовых групп. Уточняется, что координаты выявленных целей были переданы артиллеристам разведподразделением. Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий, сообщили в министерстве.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф