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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 23.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском
Артиллеристы российской группировки "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T03:13
2024-09-23T03:13
2024-09-23T03:18
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ", — рассказали в ведомстве. Одной из основных задач расчета является обеспечение продвижения штурмовых групп. Уточняется, что координаты выявленных целей были переданы артиллеристам разведподразделением. Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий, сообщили в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" подавили огневые точки на купянском участке
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Одной из основных задач расчета является обеспечение продвижения штурмовых групп. Уточняется, что координаты выявленных целей были переданы артиллеристам разведподразделением.
Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий, сообщили в министерстве.