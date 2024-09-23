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Лавров проведет встречи на высокой неделе Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2024
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07:34 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vstrechi-1974163269.html
Лавров проведет встречи на высокой неделе Генассамблеи ООН
Лавров проведет встречи на высокой неделе Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2024
Лавров проведет встречи на высокой неделе Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на высокой неделе ГА ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:34
2024-09-23T07:34
в мире
россия
сергей лавров
дмитрий полянский
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на высокой неделе ГА ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Много двусторонних встреч, много многосторонних, в которых примет участие господин Лавров", - сказал Полянский. Российская делегация на высокой неделе будет продвигать вопросы многосторонности и международного права, добавил он. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, россия, сергей лавров, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров проведет встречи на высокой неделе Генассамблеи ООН

Лавров проведет множество встреч на высокой неделе Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на высокой неделе ГА ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
«
"Много двусторонних встреч, много многосторонних, в которых примет участие господин Лавров", - сказал Полянский.
Российская делегация на высокой неделе будет продвигать вопросы многосторонности и международного права, добавил он.
Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В миреРоссияСергей ЛавровДмитрий ПолянскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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