https://ria.ru/20240923/vshe-1974308374.html

Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ

Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ - РИА Новости, 23.09.2024

Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ

Высшая школа экономики (ВШЭ) может отчислить студентку Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат о службе по контракту в ВС РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:03

2024-09-23T20:03

2024-09-23T20:06

высшая школа экономики (вшэ)

вооруженные силы рф

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/22/1560732233_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_a0ec6d4bcc8a3c4ba82829c444bf58af.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) может отчислить студентку Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат о службе по контракту в ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Университет даст правовую оценку действиям совершеннолетней первокурсницы факультета компьютерных наук Александры Дорошенко, к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Отмечаем, что согласно этим правилам студент может быть отчислен, если его действия наносят вред деловой репутации университета", - говорится в сообщении.Ранее столичный суд оштрафовал за дискредитацию армии России студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ. Сама девушка признала в суде фактические обстоятельства, пояснив, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ может грозить административное наказание до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высшая школа экономики (вшэ), вооруженные силы рф, происшествия, россия