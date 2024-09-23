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Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ - РИА Новости, 23.09.2024
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20:03 23.09.2024 (обновлено: 20:06 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vshe-1974308374.html
Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ
Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ - РИА Новости, 23.09.2024
Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ
Высшая школа экономики (ВШЭ) может отчислить студентку Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат о службе по контракту в ВС РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:03
2024-09-23T20:06
высшая школа экономики (вшэ)
вооруженные силы рф
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) может отчислить студентку Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат о службе по контракту в ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Университет даст правовую оценку действиям совершеннолетней первокурсницы факультета компьютерных наук Александры Дорошенко, к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Отмечаем, что согласно этим правилам студент может быть отчислен, если его действия наносят вред деловой репутации университета", - говорится в сообщении.Ранее столичный суд оштрафовал за дискредитацию армии России студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ. Сама девушка признала в суде фактические обстоятельства, пояснив, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ может грозить административное наказание до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html
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высшая школа экономики (вшэ), вооруженные силы рф, происшествия, россия
Высшая школа экономики (ВШЭ), Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия
Студентку, плюнувшую в плакат о службе по контракту, могут отчислить из ВШЭ

ВШЭ: плюнувшую в плакат о службе по контракту студентку могут отчислить

© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) может отчислить студентку Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат о службе по контракту в ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Университет даст правовую оценку действиям совершеннолетней первокурсницы факультета компьютерных наук Александры Дорошенко, к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Отмечаем, что согласно этим правилам студент может быть отчислен, если его действия наносят вред деловой репутации университета", - говорится в сообщении.
Ранее столичный суд оштрафовал за дискредитацию армии России студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ. Сама девушка признала в суде фактические обстоятельства, пояснив, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".
Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ может грозить административное наказание до 50 тысяч рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Высшая школа экономики (ВШЭ)Вооруженные силы РФПроисшествияРоссия
 
 
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