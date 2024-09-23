https://ria.ru/20240923/volodin-1974269407.html
ПС СБР сделает все для сохранения памяти о защитниках мира от фашизма
ПС СБР сделает все для сохранения памяти о защитниках мира от фашизма - РИА Новости, 23.09.2024
ПС СБР сделает все для сохранения памяти о защитниках мира от фашизма
Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России будет делать всё для того, чтобы не только сохранить историческую память о защитниках мира от фашизма, но и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:29
2024-09-23T16:29
2024-09-23T16:49
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
волгоград
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России будет делать всё для того, чтобы не только сохранить историческую память о защитниках мира от фашизма, но и защитить её от переписывания, от посягательств, от искажений, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В понедельник в Могилёве Володин провел заседание Совета Парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. "Если говорить в целом о Могилёве и его окрестностях, полегло около 90 тысяч человек наших солдат и офицеров. Если брать Ржев, порядка полтора миллиона. Сталинград - более миллиона. И если посмотреть на историю, то мы совершенно с вами открыто говоря об этом, понимаем, что так нельзя. Это цинично, это преступно в отношении тех, кто защитил мир в целом от фашизма, сегодня себя защитить не может. Вот наша задача сделать все, чтобы сохранить о них память, передать ее другим поколениям и рассказать правду о той войне, о победе, о подвигах, о безымянных героях", - сказал он журналистам. Володин отметил, что поэтому Парламентское Собрание, со своей стороны, будет делать всё для того, чтобы не только сохранить историческую память, но и защитить её от переписывания, от посягательств, от искажений. "Мы с вами с этим постоянно сталкиваемся, потому что умаляя подвиг советского солдата, граждан Советского Союза, Соединенные Штаты Америки и Англия, те же европейские государства, главы которых, не имея совести, сегодня делают такие заявления, ставят своей цель одно – разрушить наше государство. Потому что тот, кто не помнит подвига своих предков, он не имеет будущего", - добавил он. Спикер ГД также добавил, что ПС СБР постарается сделать все для того, чтобы и молодежь, и представители экспертного сообщества, науки, подключались к обсуждению этих вопросов. "Мы также обсуждали строительство мемориала в Курской области, Российской Федерации, поддержку в Бресте. Поэтому у нас обязательно этот вопрос, он в повестке присутствует, и здесь хочется высказать слово благодарности Белорусской стороне, Игорю Петровичу, то, что он сегодня внес такое предложение. И мы его всецело поддержим, о проведении форума (Форума по защите исторической памяти), возможно, это будет даже международный форум, но под эгидой парламентского собрания Беларусь - Россия, в Волгограде. Это очень важно для будущих поколений", - заключил он. Форум может пройти в апреле в 2025 году в Волгограде.
https://ria.ru/20240923/volodin-1974267984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, волгоград
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Волгоград
МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России будет делать всё для того, чтобы не только сохранить историческую память о защитниках мира от фашизма, но и защитить её от переписывания, от посягательств, от искажений, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В понедельник в Могилёве Володин провел заседание Совета Парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи.
"Если говорить в целом о Могилёве и его окрестностях, полегло около 90 тысяч человек наших солдат и офицеров. Если брать Ржев
, порядка полтора миллиона. Сталинград
- более миллиона. И если посмотреть на историю, то мы совершенно с вами открыто говоря об этом, понимаем, что так нельзя. Это цинично, это преступно в отношении тех, кто защитил мир в целом от фашизма, сегодня себя защитить не может. Вот наша задача сделать все, чтобы сохранить о них память, передать ее другим поколениям и рассказать правду о той войне, о победе, о подвигах, о безымянных героях", - сказал он журналистам.
Володин отметил, что поэтому Парламентское Собрание, со своей стороны, будет делать всё для того, чтобы не только сохранить историческую память, но и защитить её от переписывания, от посягательств, от искажений.
"Мы с вами с этим постоянно сталкиваемся, потому что умаляя подвиг советского солдата, граждан Советского Союза, Соединенные Штаты Америки и Англия
, те же европейские государства, главы которых, не имея совести, сегодня делают такие заявления, ставят своей цель одно – разрушить наше государство. Потому что тот, кто не помнит подвига своих предков, он не имеет будущего", - добавил он.
Спикер ГД также добавил, что ПС СБР постарается сделать все для того, чтобы и молодежь, и представители экспертного сообщества, науки, подключались к обсуждению этих вопросов.
"Мы также обсуждали строительство мемориала в Курской области
, Российской Федерации, поддержку в Бресте
. Поэтому у нас обязательно этот вопрос, он в повестке присутствует, и здесь хочется высказать слово благодарности Белорусской стороне, Игорю Петровичу, то, что он сегодня внес такое предложение. И мы его всецело поддержим, о проведении форума (Форума по защите исторической памяти), возможно, это будет даже международный форум, но под эгидой парламентского собрания Беларусь - Россия, в Волгограде
. Это очень важно для будущих поколений", - заключил он.
Форум может пройти в апреле в 2025 году в Волгограде.