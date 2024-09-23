https://ria.ru/20240923/voennye-1974318507.html
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток - РИА Новости, 23.09.2024
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:21
2024-09-23T21:21
2024-09-23T21:21
в мире
ближний восток
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "В свете растущего напряжения на Ближнем Востоке, исходя из мер предосторожности, мы отправляем небольшое число дополнительного военного контингента для поддержания уже имеющихся в регионе сил ", - сообщил представитель ведомства. Сославшись на интересы безопасности, он отказался сообщить подробности.
https://ria.ru/20240923/ssha-1974294300.html
ближний восток
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
Пентагон: США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
"В свете растущего напряжения на Ближнем Востоке, исходя из мер предосторожности, мы отправляем небольшое число дополнительного военного контингента для поддержания уже имеющихся в регионе сил ", - сообщил представитель ведомства.
Сославшись на интересы безопасности, он отказался сообщить подробности.