Рейтинг@Mail.ru
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/voennye-1974318507.html
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток - РИА Новости, 23.09.2024
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток
Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:21
2024-09-23T21:21
в мире
ближний восток
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "В свете растущего напряжения на Ближнем Востоке, исходя из мер предосторожности, мы отправляем небольшое число дополнительного военного контингента для поддержания уже имеющихся в регионе сил ", - сообщил представитель ведомства. Сославшись на интересы безопасности, он отказался сообщить подробности.
https://ria.ru/20240923/ssha-1974294300.html
ближний восток
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток

Пентагон: США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
"В свете растущего напряжения на Ближнем Востоке, исходя из мер предосторожности, мы отправляем небольшое число дополнительного военного контингента для поддержания уже имеющихся в регионе сил ", - сообщил представитель ведомства.
Сославшись на интересы безопасности, он отказался сообщить подробности.
Президент США Джо Байден на Национальном съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
WSJ перечислила главные провалы Байдена
Вчера, 18:31
 
В миреБлижний ВостокВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала