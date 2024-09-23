https://ria.ru/20240923/voennye-1974318507.html

США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток

США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток - РИА Новости, 23.09.2024

США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток

Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:21

2024-09-23T21:21

2024-09-23T21:21

в мире

ближний восток

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Вашингтон отправит небольшое число военных на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в Пентагоне. "В свете растущего напряжения на Ближнем Востоке, исходя из мер предосторожности, мы отправляем небольшое число дополнительного военного контингента для поддержания уже имеющихся в регионе сил ", - сообщил представитель ведомства. Сославшись на интересы безопасности, он отказался сообщить подробности.

https://ria.ru/20240923/ssha-1974294300.html

ближний восток

вашингтон (штат)

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в мире, ближний восток, вашингтон (штат), министерство обороны сша