https://ria.ru/20240923/vinodely-1974160151.html

Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета

Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета - РИА Новости, 23.09.2024

Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета

Винодельня "Дербент вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, в этом году начала сбор винограда раньше из-за жаркого лета, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:25

2024-09-23T06:25

2024-09-23T06:25

экономика

россия

франция

испания

шамиль алиев

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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ДЕРБЕНТ, 23 сен — РИА Новости. Винодельня "Дербент вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, в этом году начала сбор винограда раньше из-за жаркого лета, рассказал РИА Новости главный винодел компании - члена Ассоциации виноградарей и виноделов России Шамиль Алиев. "В этом году мы начали сбор винограда в начале сентября, раньше, чем обычно, так как было жаркое лето, и уже в августе виноград набрал нужный сахар", - рассказал Алиев, отметив, что Дагестан - самый южный российский винодельческий регион. Однако такой метод - не панацея, по его словам: виноград, собранный раньше срока, не достигает фенольной зрелости и может дать осложнения на процессе созревания вина. Однако другого метода сохранения урожая у виноделов нет: Алиев сомневается, что виноградники в ближайшем будущем будут перемещаться на север на фоне глобального потепления, а значит ранний сбор - единственный вариант. При этом сама компания с оптимизмом смотрит в будущее: уже в этом году она намерена увеличить производство всех видов вин вдвое, до 10 миллионов бутылок, в следующем - до 14 миллионов бутылок, а в перспективе 5 лет - до 30 миллионов бутылок, загрузив винодельню на полную проектную мощность. Ранее руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков поделился с РИА Новости прогнозом, что виноград в России начнут выращивать в более северных широтах из-за сильной жары, если она закрепится как температурная норма, однако там может возникнуть "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами. Он отметил, что агрегированные исследования, базирующиеся на накопленных данных и работах по отдельным регионам мира, показывают, что к концу столетия до 90% традиционных регионов-производителей вина исчезнет или переформатируется - это касается прежде всего равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии.

https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html

https://ria.ru/20240919/evrosoyuz-1973542590.html

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экономика, россия, франция, испания, шамиль алиев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)