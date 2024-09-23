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Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета - РИА Новости, 23.09.2024
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06:25 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vinodely-1974160151.html
Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета
Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета - РИА Новости, 23.09.2024
Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета
Винодельня "Дербент вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, в этом году начала сбор винограда раньше из-за жаркого лета, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:25
2024-09-23T06:25
экономика
россия
франция
испания
шамиль алиев
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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ДЕРБЕНТ, 23 сен — РИА Новости. Винодельня "Дербент вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, в этом году начала сбор винограда раньше из-за жаркого лета, рассказал РИА Новости главный винодел компании - члена Ассоциации виноградарей и виноделов России Шамиль Алиев. "В этом году мы начали сбор винограда в начале сентября, раньше, чем обычно, так как было жаркое лето, и уже в августе виноград набрал нужный сахар", - рассказал Алиев, отметив, что Дагестан - самый южный российский винодельческий регион. Однако такой метод - не панацея, по его словам: виноград, собранный раньше срока, не достигает фенольной зрелости и может дать осложнения на процессе созревания вина. Однако другого метода сохранения урожая у виноделов нет: Алиев сомневается, что виноградники в ближайшем будущем будут перемещаться на север на фоне глобального потепления, а значит ранний сбор - единственный вариант. При этом сама компания с оптимизмом смотрит в будущее: уже в этом году она намерена увеличить производство всех видов вин вдвое, до 10 миллионов бутылок, в следующем - до 14 миллионов бутылок, а в перспективе 5 лет - до 30 миллионов бутылок, загрузив винодельню на полную проектную мощность. Ранее руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков поделился с РИА Новости прогнозом, что виноград в России начнут выращивать в более северных широтах из-за сильной жары, если она закрепится как температурная норма, однако там может возникнуть "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами. Он отметил, что агрегированные исследования, базирующиеся на накопленных данных и работах по отдельным регионам мира, показывают, что к концу столетия до 90% традиционных регионов-производителей вина исчезнет или переформатируется - это касается прежде всего равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии.
https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html
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экономика, россия, франция, испания, шамиль алиев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Франция, Испания, Шамиль Алиев, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Российские виноделы начали сбор винограда раньше из-за жаркого лета

Винодельня "Дербент вино" начала сбор винограда раньше из-за жаркого лета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиноградники в Краснодарском крае
Виноградники в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Виноградники в Краснодарском крае. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 23 сен — РИА Новости. Винодельня "Дербент вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, в этом году начала сбор винограда раньше из-за жаркого лета, рассказал РИА Новости главный винодел компании - члена Ассоциации виноградарей и виноделов России Шамиль Алиев.
"В этом году мы начали сбор винограда в начале сентября, раньше, чем обычно, так как было жаркое лето, и уже в августе виноград набрал нужный сахар", - рассказал Алиев, отметив, что Дагестан - самый южный российский винодельческий регион.
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Однако такой метод - не панацея, по его словам: виноград, собранный раньше срока, не достигает фенольной зрелости и может дать осложнения на процессе созревания вина. Однако другого метода сохранения урожая у виноделов нет: Алиев сомневается, что виноградники в ближайшем будущем будут перемещаться на север на фоне глобального потепления, а значит ранний сбор - единственный вариант.
При этом сама компания с оптимизмом смотрит в будущее: уже в этом году она намерена увеличить производство всех видов вин вдвое, до 10 миллионов бутылок, в следующем - до 14 миллионов бутылок, а в перспективе 5 лет - до 30 миллионов бутылок, загрузив винодельню на полную проектную мощность.
Ранее руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков поделился с РИА Новости прогнозом, что виноград в России начнут выращивать в более северных широтах из-за сильной жары, если она закрепится как температурная норма, однако там может возникнуть "конфликт" с другими сельскохозяйственными культурами. Он отметил, что агрегированные исследования, базирующиеся на накопленных данных и работах по отдельным регионам мира, показывают, что к концу столетия до 90% традиционных регионов-производителей вина исчезнет или переформатируется - это касается прежде всего равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии.
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ЭкономикаРоссияФранцияИспанияШамиль АлиевНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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