https://ria.ru/20240923/ural-1974300867.html

На Урале проверяют соццентр, где воспитанники избили сверстников

На Урале проверяют соццентр, где воспитанники избили сверстников - РИА Новости, 23.09.2024

На Урале проверяют соццентр, где воспитанники избили сверстников

Представители министерства социальной политики Свердловской области организовали выездную проверку в социальный центр в Талицком районе, где воспитанники избили РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:03

2024-09-23T19:03

2024-09-23T19:03

происшествия

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Представители министерства социальной политики Свердловской области организовали выездную проверку в социальный центр в Талицком районе, где воспитанники избили сверстников, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, на котором видно, как воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних избивают, ставят на колени и пинают по голове двух подростков, а также требуют у них телефоны и говорят, чтобы те "не пропускали занятия". "По информации минсоцполитики региона, в учреждении 23 сентября стартовала выездная проверка, в которой принимают участие представители министерства и методического центра Восточного управленческого округа. По итогам проверки будут приняты все меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних и психолого-педагогическое сопровождение подростков", - говорится в сообщении. Как ранее сообщала прокуратура региона, степень тяжести травм пострадавшим воспитанникам установит судебно-медицинское освидетельствование. Также будет проверена информация о том, что травмы подросткам были причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий. СУСК также начал проверку произошедшего по статье о халатности.

https://ria.ru/20240917/ekaterinburg-1973175934.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, россия