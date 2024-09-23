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На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре - РИА Новости, 23.09.2024
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15:30 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ural-1974258857.html
На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре
На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре - РИА Новости, 23.09.2024
На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре
Прокуратура проверит информацию об избиении сверстниками воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:30
2024-09-23T15:30
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
пионерский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об избиении сверстниками воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства в Telegram-канале. "Прокуратура организовала проверку по сообщению, размещенному в социальных сетях, о нанесении воспитанниками "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Талицкого района" в поселке Пионерский телесных повреждений подросткам, также проживающим в центре", – следует из релиза. Судя по опубликованному в местных СМИ видео, двух молодых людей бьют, ставят на колени и пинают по голове. Во время избиения нападавшие требуют у жертв телефоны и говорят, чтобы те "не пропускали занятия". Как отмечает надзорное ведомство, степень тяжести пострадавшим воспитанникам установит судебно-медицинское освидетельствование. "Будут проверены доводы публикации о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий", – добавили в пресс-службе. После обнародования видео СК по региону также начал проверку по статье о халатности.
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свердловская область
пионерский
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), пионерский
Происшествия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пионерский
На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре

На Урале проверят информацию об избиении сверстниками воспитанников в соццентре

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об избиении сверстниками воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства в Telegram-канале.
"Прокуратура организовала проверку по сообщению, размещенному в социальных сетях, о нанесении воспитанниками "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Талицкого района" в поселке Пионерский телесных повреждений подросткам, также проживающим в центре", – следует из релиза.
© СоцсетиКадр видео избиения воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области
Кадр видео избиения воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Соцсети
Кадр видео избиения воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области
Судя по опубликованному в местных СМИ видео, двух молодых людей бьют, ставят на колени и пинают по голове. Во время избиения нападавшие требуют у жертв телефоны и говорят, чтобы те "не пропускали занятия".
Как отмечает надзорное ведомство, степень тяжести пострадавшим воспитанникам установит судебно-медицинское освидетельствование. "Будут проверены доводы публикации о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий", – добавили в пресс-службе.
После обнародования видео СК по региону также начал проверку по статье о халатности.
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