https://ria.ru/20240923/ural-1974258857.html

На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре

На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре - РИА Новости, 23.09.2024

На Урале проверят информацию об избиении воспитанников в соццентре

Прокуратура проверит информацию об избиении сверстниками воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:30

2024-09-23T15:30

2024-09-23T15:30

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

пионерский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об избиении сверстниками воспитанников в социальном центре в Талицком районе Свердловской области, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства в Telegram-канале. "Прокуратура организовала проверку по сообщению, размещенному в социальных сетях, о нанесении воспитанниками "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Талицкого района" в поселке Пионерский телесных повреждений подросткам, также проживающим в центре", – следует из релиза. Судя по опубликованному в местных СМИ видео, двух молодых людей бьют, ставят на колени и пинают по голове. Во время избиения нападавшие требуют у жертв телефоны и говорят, чтобы те "не пропускали занятия". Как отмечает надзорное ведомство, степень тяжести пострадавшим воспитанникам установит судебно-медицинское освидетельствование. "Будут проверены доводы публикации о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий", – добавили в пресс-службе. После обнародования видео СК по региону также начал проверку по статье о халатности.

https://ria.ru/20240426/delo-1942531459.html

свердловская область

пионерский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), пионерский