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На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ - РИА Новости, 23.09.2024
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Религия
 
18:55 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974299474.html
На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ
На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ
Закон о запрете деятельности на территории Украины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вступил в силу в понедельник, говорится в карточке... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:55
2024-09-23T18:55
религия
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верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Закон о запрете деятельности на территории Украины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вступил в силу в понедельник, говорится в карточке документа, опубликованного на сайте Верховной рады. На сайте парламента сообщается, что "документ вступил в силу 23 сентября 2024 года". Рада 20 августа приняла законопроект, который позволяет запретить на в стране УПЦ – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Владимир Зеленский подписал законопроект 24 августа. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ

Закон о запрете деятельности УПЦ на Украине вступил в силу 23 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Закон о запрете деятельности на территории Украины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вступил в силу в понедельник, говорится в карточке документа, опубликованного на сайте Верховной рады.
На сайте парламента сообщается, что "документ вступил в силу 23 сентября 2024 года".
Рада 20 августа приняла законопроект, который позволяет запретить на в стране УПЦ – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Владимир Зеленский подписал законопроект 24 августа. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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