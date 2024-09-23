https://ria.ru/20240923/ukraina-1974291702.html

Умеров заявил о трехкратном увеличении показателей мобилизации на Украине

Умеров заявил о трехкратном увеличении показателей мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.09.2024

Умеров заявил о трехкратном увеличении показателей мобилизации на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что показатели мобилизации в стране увеличены в три раза. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:58

2024-09-23T17:58

2024-09-23T17:58

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что показатели мобилизации в стране увеличены в три раза. "Мы в три раза увеличили показатели мобилизации… Следующий шаг - реформа ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Умеров в авторской колонке на сайте украинской версии журнала Forbes. При этом он не уточнил, сколько всего человек мобилизованы в ВСУ на данный момент. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974221916.html

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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины