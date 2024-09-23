https://ria.ru/20240923/ukraina-1974290784.html

Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ

Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024

Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ

Украина хочет привлечь на свою сторону американских конгрессменов в рамках попыток дискредитации мирной инициативы Китая на полях Генассамблеи ООН, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:58

2024-09-23T17:58

2024-09-23T17:58

в мире

украина

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

нью-йорк (город)

китай

оон

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Украина хочет привлечь на свою сторону американских конгрессменов в рамках попыток дискредитации мирной инициативы Китая на полях Генассамблеи ООН, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на неназванного американского сенатора. "Правительство Украины пытается привлечь американских законодателей в попытках дискредитировать так называемый "мирный" план Китая", - пишет издание. По данным Punchbowl, на фоне проходящей в Нью-Йорке 79-й сессии Генассамблеи ООН украинские чиновники направили своим американским коллегам материалы, в которых выражается недовольство мирным планом КНР со стороны Киева. "Вполне логично, что Украина захотела бы привлечь на свою сторону законодателей, чтобы они помогли изложить ее позицию десяткам мировых лидеров и тысячам дипломатов, которые будут на Генассамблее на этой неделе", - пишет издание. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20240922/pakt-1974123221.html

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в мире, украина, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), китай, оон