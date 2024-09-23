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Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
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17:58 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974290784.html
Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ
Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ
Украина хочет привлечь на свою сторону американских конгрессменов в рамках попыток дискредитации мирной инициативы Китая на полях Генассамблеи ООН, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:58
2024-09-23T17:58
в мире
украина
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
китай
оон
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Украина хочет привлечь на свою сторону американских конгрессменов в рамках попыток дискредитации мирной инициативы Китая на полях Генассамблеи ООН, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на неназванного американского сенатора. "Правительство Украины пытается привлечь американских законодателей в попытках дискредитировать так называемый "мирный" план Китая", - пишет издание. По данным Punchbowl, на фоне проходящей в Нью-Йорке 79-й сессии Генассамблеи ООН украинские чиновники направили своим американским коллегам материалы, в которых выражается недовольство мирным планом КНР со стороны Киева. "Вполне логично, что Украина захотела бы привлечь на свою сторону законодателей, чтобы они помогли изложить ее позицию десяткам мировых лидеров и тысячам дипломатов, которые будут на Генассамблее на этой неделе", - пишет издание. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20240922/pakt-1974123221.html
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нью-йорк (город)
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в мире, украина, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), китай, оон
В мире, Украина, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город), Китай, ООН
Украина попытается дискредитировать мирную инициативу КНР в ООН, пишут СМИ

Punchbowl: Киев попытается дискредитировать мирную инициативу КНР на ГА ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Украина хочет привлечь на свою сторону американских конгрессменов в рамках попыток дискредитации мирной инициативы Китая на полях Генассамблеи ООН, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на неназванного американского сенатора.
"Правительство Украины пытается привлечь американских законодателей в попытках дискредитировать так называемый "мирный" план Китая", - пишет издание.
По данным Punchbowl, на фоне проходящей в Нью-Йорке 79-й сессии Генассамблеи ООН украинские чиновники направили своим американским коллегам материалы, в которых выражается недовольство мирным планом КНР со стороны Киева.
"Вполне логично, что Украина захотела бы привлечь на свою сторону законодателей, чтобы они помогли изложить ее позицию десяткам мировых лидеров и тысячам дипломатов, которые будут на Генассамблее на этой неделе", - пишет издание.
Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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В миреУкраинаСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)КитайООН
 
 
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