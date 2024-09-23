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Белый дом может запросить новое финансирование для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
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17:43 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974288443.html
Белый дом может запросить новое финансирование для Украины, пишут СМИ
Белый дом может запросить новое финансирование для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
Белый дом может запросить новое финансирование для Украины, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена не исключает возможного запроса нового финансирования у конгресса для Украины после ноябрьских президентских выборов,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:43
2024-09-23T17:43
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не исключает возможного запроса нового финансирования у конгресса для Украины после ноябрьских президентских выборов, сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников. “Администрация Байдена продолжает планировать, каким образом потратить 60 миллиардов долларов помощи, выделенных в последнем пакете от конгресса, и не исключила возможность еще одного запроса финансов после выборов”, - пишет издание. По словам источников Politico, перед уходом с поста Байден может в рамках программы списания оружия с американских складов по президентскому указу санкционировать новые поставки военной помощи Украине. Кроме того, обсуждается новая поездка Байдена в Европу для выступления в поддержку Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, politico, нато, сво
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Politico, НАТО, Специальная военная операция на Украине, СВО
Белый дом может запросить новое финансирование для Украины, пишут СМИ

Politico: администрация Байдена может запросить новое финансирование для Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не исключает возможного запроса нового финансирования у конгресса для Украины после ноябрьских президентских выборов, сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников.
“Администрация Байдена продолжает планировать, каким образом потратить 60 миллиардов долларов помощи, выделенных в последнем пакете от конгресса, и не исключила возможность еще одного запроса финансов после выборов”, - пишет издание.
По словам источников Politico, перед уходом с поста Байден может в рамках программы списания оружия с американских складов по президентскому указу санкционировать новые поставки военной помощи Украине. Кроме того, обсуждается новая поездка Байдена в Европу для выступления в поддержку Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровPoliticoНАТОСВО
 
 
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