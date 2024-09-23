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В Киеве заявили, что получили пять новых систем ПВО за год - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 23.09.2024 (обновлено: 17:00 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974274439.html
В Киеве заявили, что получили пять новых систем ПВО за год
В Киеве заявили, что получили пять новых систем ПВО за год - РИА Новости, 23.09.2024
В Киеве заявили, что получили пять новых систем ПВО за год
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году западные партнеры предоставили Украине пять новых стратегических систем ПВО. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:59
2024-09-23T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
энтони блинкен
рустем умеров
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году западные партнеры предоставили Украине пять новых стратегических систем ПВО. "В рамках коалиции ПВО наши партнеры в этом году предоставили пять новых стратегических систем противовоздушной обороны", - говорится в авторской колонке Умерова на сайте украинской версии журнала Forbes. При этом он не уточнил, о каких системах ПВО идет речь и какие страны их предоставили. Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября заявил, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973819261.html
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, рустем умеров, нато, forbes, джо байден, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Рустем Умеров, НАТО, Forbes, Джо Байден, СВО
В Киеве заявили, что получили пять новых систем ПВО за год

Министр обороны Умеров: в 2024 Украина получила пять новых систем ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году западные партнеры предоставили Украине пять новых стратегических систем ПВО.
"В рамках коалиции ПВО наши партнеры в этом году предоставили пять новых стратегических систем противовоздушной обороны", - говорится в авторской колонке Умерова на сайте украинской версии журнала Forbes. При этом он не уточнил, о каких системах ПВО идет речь и какие страны их предоставили.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября заявил, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенРустем УмеровНАТОForbesДжо БайденСВО
 
 
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