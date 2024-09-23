https://ria.ru/20240923/ukraina-1974266720.html

Переданные Украине западные снаряды нанесли урон ВСУ, пишут СМИ

Переданные Украине западные снаряды нанесли урон ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024

Переданные Украине западные снаряды нанесли урон ВСУ, пишут СМИ

Боеприпасы с разработанными еще во Вторую мировую войну детонаторами были поставлены на Украину, некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:11

2024-09-23T16:11

2024-09-23T16:12

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Боеприпасы с разработанными еще во Вторую мировую войну детонаторами были поставлены на Украину, некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ. По данным газеты, речь идет о боеприпасах, полученных в рамках так называемой чешской инициативы и от США. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично выражена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2024 года. "Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены", - пишет издание, ознакомившееся с докладом командования ВСУ. Согласно документу, причиной инцидентов стали детонаторы M515 и M51A5, разработанные во время Второй мировой войны. По данным украинской армии, при поставке почти 35 тысяч артиллерийских снарядов брак составил 0,05%. Это означает, что из каждых 10 000 выпущенных снарядов пять взорвались преждевременно. Как пишет издание, ещё в августе командование ВСУ проинформировало Чехию о неисправности. Министерство обороны Чехии, в свою очередь, подтвердило наличие брака в поставленной партии, однако сообщило о решении данной проблемы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974176027.html

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космос - риа наука, украина, чехия, россия, петр павел, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато