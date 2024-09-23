Украина может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК
Мирошник: Киев может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украина может начать на своей территории собирать дальнобойные ракеты из западных комплектующих под видом продукции украинского ВПК, чтобы исключить претензии к странам Запада из-за поставки такого вооружения киевского режиму, допустил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".
"Совершенно не исключается вариант, что украинские технологии вдруг стартанут просто неимоверно, когда западные образцы, такой конструктор "сделай сам", доставляется на территорию, скручивается отверточной сборкой. Украина говорит: "Вау, наши инженеры достигли просто неимоверных высот, в подвалах "Южмаша" мы смогли собрать дальнобойные ракеты, которые совершенное не похожи на западные, но почему-то совпадают по всем характеристикам, но это украинские ракеты, поэтому никаких претензий к западникам делать не стоит", - предположил Мирошник.
При этом, по мнению Мирошника, такой сценарий был бы не в интересах Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".