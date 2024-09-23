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Украина может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК - РИА Новости, 23.09.2024
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11:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974191584.html
Украина может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК
Украина может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК - РИА Новости, 23.09.2024
Украина может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК
Украина может начать на своей территории собирать дальнобойные ракеты из западных комплектующих под видом продукции украинского ВПК, чтобы исключить претензии к РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:08
2024-09-23T11:08
россия
украина
киев
родион мирошник
владимир путин
дмитрий песков
южмаш
нато
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украина может начать на своей территории собирать дальнобойные ракеты из западных комплектующих под видом продукции украинского ВПК, чтобы исключить претензии к странам Запада из-за поставки такого вооружения киевского режиму, допустил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live"."Совершенно не исключается вариант, что украинские технологии вдруг стартанут просто неимоверно, когда западные образцы, такой конструктор "сделай сам", доставляется на территорию, скручивается отверточной сборкой. Украина говорит: "Вау, наши инженеры достигли просто неимоверных высот, в подвалах "Южмаша" мы смогли собрать дальнобойные ракеты, которые совершенное не похожи на западные, но почему-то совпадают по всем характеристикам, но это украинские ракеты, поэтому никаких претензий к западникам делать не стоит", - предположил Мирошник.При этом, по мнению Мирошника, такой сценарий был бы не в интересах Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html
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россия, украина, киев, родион мирошник, владимир путин, дмитрий песков, южмаш, нато
Россия, Украина, Киев, Родион Мирошник, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Южмаш, НАТО
Украина может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК

Мирошник: Киев может начать собирать дальнобойные ракеты под видом своего ВПК

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украина может начать на своей территории собирать дальнобойные ракеты из западных комплектующих под видом продукции украинского ВПК, чтобы исключить претензии к странам Запада из-за поставки такого вооружения киевского режиму, допустил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".
"Совершенно не исключается вариант, что украинские технологии вдруг стартанут просто неимоверно, когда западные образцы, такой конструктор "сделай сам", доставляется на территорию, скручивается отверточной сборкой. Украина говорит: "Вау, наши инженеры достигли просто неимоверных высот, в подвалах "Южмаша" мы смогли собрать дальнобойные ракеты, которые совершенное не похожи на западные, но почему-то совпадают по всем характеристикам, но это украинские ракеты, поэтому никаких претензий к западникам делать не стоит", - предположил Мирошник.
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При этом, по мнению Мирошника, такой сценарий был бы не в интересах Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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РоссияУкраинаКиевРодион МирошникВладимир ПутинДмитрий ПесковЮжмашНАТО
 
 
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